ELERO participará de evento social no Condomínio Morar Melhor em Porto Velho

O Diretor da ELERO (Escola do Legislativo de Rondônia), Welys Assis, recebeu na manhã desta segunda-feira (24) o chefe de gabinete do deputado estadual Eyder Brasil, Nelson Jr, para oficializar o convite à instituição para participar do evento social no Condomínio Popular Morar Melhor, que acontece no próximo sábado (29), a partir das 08h.



Por determinação do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, a ELERO atenderá à solicitação do gabinete do deputado Eyder Brasil e disponibilizará 10 vagas gratuitas em seus cursos para jovens residentes no condomínio.



A Escola do Legislativo reafirma seu compromisso com a educação e qualificação profissional, garantindo oportunidades para a juventude rondoniense e fortalecendo seu papel social junto à comunidade.





Texto: Barbara Evelyn | Assessoria Parlamentar

Foto: Julia Pires | Parlamentar