Projeto de Cláudia de Jesus quer garantir prioridade a vítimas de violência em cursos de qualificação profissional

Mulheres vítimas de violência doméstica poderão ter prioridade nas vagas de cursos de qualificação técnica e profissional gratuitos em Rondônia. Essa é a proposta do Projeto de Lei Ordinária 775/2025 , apresentado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) , que visa oferecer ferramentas concretas para a autonomia financeira e o recomeço dessas mulheres.



A proposta garante a preferência mediante apresentação de documentos como boletim de ocorrência, medida protetiva ou declaração de acolhimento por órgãos especializados. O projeto ainda prevê ações de divulgação voltadas especificamente a esse público, nos canais oficiais do Governo e em espaços de atendimento à mulher.



“A violência doméstica não se combate só com proteção, mas também com oportunidade. Queremos que essas mulheres tenham um caminho real para reconstruir suas vidas com independência e dignidade”, declarou Cláudia de Jesus.



A iniciativa reforça a aplicação da Lei Maria da Penha em ações práticas de inclusão social, e, segundo a parlamentar, representa um passo importante na luta por justiça e igualdade para as mulheres. O projeto aguarda tramitação na Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



Texto:Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar.