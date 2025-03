Deputado Delegado Camargo participa de caminhada em prol do Dia Internacional da Síndrome de Down em Porto Velho

O deputado estadual Delegado Camargo participou, no último dia 21, da caminhada em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down, realizada pelo grupo Tesouros 21, no Espaço Alternativo, em Porto Velho. O evento reuniu famílias atípicas, amigos e apoiadores da causa, que marcharam em defesa dos direitos das pessoas com deficiência.



Durante o evento, o deputado reafirmou seu compromisso com a promoção de direitos e inclusão, destacando a importância de ações que valorizem a diversidade e garantam maior visibilidade às pessoas com deficiência.



Foto: Reprodução/ALE-RO

“Estou muito feliz; meu coração transborda de alegria em participar de eventos como este. Porque ações assim trazem uma verdade muito poderosa: quanto mais informação, menos preconceito”, afirmou Delegado Camargo.



A organizadora do evento, Helcia Ramalho, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou sua atuação em prol das pessoas com deficiência. “É um dia muito especial para nossas famílias. Agradecemos com muito carinho a contribuição do deputado Camargo. Ele sempre nos recebeu com atenção, acolhimento e tem dado uma enorme dedicação à nossa causa, especialmente às pessoas com síndrome de Down”, destacou.



A caminhada simboliza a luta por mais inclusão, respeito e acessibilidade, reforçando a importância de conscientizar a sociedade sobre o papel fundamental de todos na construção de um ambiente mais igualitário. O deputado Camargo tem se destacado pela sua atuação em defesa das pessoas com deficiência, participando ativamente de eventos, destinando recursos e elaborando leis e projetos que garantem mais direitos.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar