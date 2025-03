Pacientes estão otimistas com construção de centro de diagnóstico do câncer

Um sonho que está se tornando realidade. É dessa forma que os pacientes que fazem tratamento no Hospital São Daniel Combini, em Cacoal, estão vendo a construção do Centro de Diagnóstico do Câncer. As obras tiveram início no mês de outubro de 2024 e devem ser concluídas até o final desse ano. Os recursos para a execução do projeto foram assegurados por meio de emenda coletiva, liderada pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), com a participação de outros 19 parlamentares.



A paciente Rosangela de Almeida Genelhú, que durante seu tratamento já precisou se deslocar diversas vezes para a cidade de Porto Velho e também para outros estados do país, disse que está feliz por saber que em breve, poderá fazer todo o tratamento, inclusive os exames, no mesmo local. “Já tivemos tantas idas e voltas para outras cidades, então ver esse centro sendo construído aqui, é ver um sonho se tornando realidade”, disse ela, acrescentando que “fazendo todo o tratamento em Cacoal, os pacientes da região e seus familiares não terão necessidade de ficar tão longe de casa, nem enfrentarão as dificuldades relacionadas ao transporte”.



Rozangela agradeceu o empenho de Cirone Deiró, em assegurar os recursos necessários, para que a obra seja construída. “Temos muito o que agradecer ao deputado, por ter garantido os investimentos para a construção desse centro e também para o funcionamento da enfermaria do hospital”, afirmou. A diretora da Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (Assdaco), Aparecida de Miranda, a Cidinha, também destacou a importância da execução da obra. “Esse centro é o sonho de muita gente, que está sendo concretizado, graças ao apoio do deputado Cirone, o que nos deixa muito feliz”, disse.



A presidente da Assdaco, Vera Bianchini, explicou que Cirone Deiró é considerado o padrinho da instituição. Segundo ela, o deputado abraçou a causa do Hospital São Daniel Comboni, desde o início de seu primeiro mandato e trabalhou para que outros parlamentares também se tornassem parceiros. Vera informou que o centro vai atender pacientes do SUS, da Região Macro II de saúde, centralizada em Cacoal, que abrange cerca de 32 municípios e mais de 700 mil pacientes. “O centro será um braço forte do Estado e do Ministério da Saúde, voltado para o paciente de câncer”, informou.



O valor assegurado, por meio da emenda coletiva, para investir no centro de diagnóstico, foi de R$ 5.300.000,00. O empreendimento terá 928,52m2 de área construída e funcionará no local do antigo estacionamento do Hospital São Daniel Comboni. Serão oferecidos serviços de ressonância magnética, tomografia computadorizada, endoscopia, colonoscopia, mamografia, densitometria e ultrassonografia. Nas mesmas instalações haverá ainda consultórios médicos, laboratório, sala de fisioterapia e de outros departamentos.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar