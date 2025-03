Eyder Brasil solicita ampliação do programa “Rondônia Cidadã” para os 52 municípios do estado

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) indicou a Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (SEAS), a necessidade de expandir o programa “Rondônia Cidadã” para os 52 municípios do estado. A iniciativa busca facilitar o acesso da população a serviços essenciais, como emissão de documentos, Cadastro Único, Bolsa Família e ações educativas.



O programa tem sido fundamental na descentralização de atendimentos, levando cidadania às comunidades e garantindo que pessoas em situação de vulnerabilidade possam obter documentos como Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e segunda via do CPF. Além disso, oferece Passe Livre para idosos e pessoas com deficiência, palestras sobre trânsito seguro e outros serviços socioassistenciais.



“A dificuldade no acesso a documentos e benefícios sociais ainda é uma realidade para muitas famílias, especialmente no interior do estado. Ampliar o ‘Rondônia Cidadã’ para todos os municípios é garantir direitos básicos, inclusão social e mais dignidade à nossa população”, destacou Eyder Brasil.



Com a solicitação, o parlamentar reforça a importância de políticas públicas que aproximem os serviços do cidadão, promovendo eficiência e reduzindo a burocracia no atendimento às demandas sociais em todo o estado.



Texto: Débora M Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar