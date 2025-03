Deputado Luizinho Goebel consegue investimentos de pavimentação para Chupinguaia através do DER

O Deputado Luizinho Goebel conseguiu junto ao Departamento de estradas de Rodagens e Transporte (DER/RO) a recuperação da RO 391, no município de Chupinguaia. O serviço será feito através do processo de microrrevestimento, devolvendo as plenas condições de trafegabilidade na rodovia.



A notícia foi repassada ao deputado pelo diretor do DER Coronel Eder e aos representantes da prefeitura de Chupinguaia, Jorge e Jailson, durante visita feita à sede do departamento na última semana. Além da pavimentação também será feita a sinalização horizontal e vertical do rodovia, para garantir segurança para quem transita na rodovia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Reunião definiu ainda a possibilidade de outros investimentos para Chupinguaia (Foto: Assessoria Parlamentar)



O deputado também anunciou que solicitou ao DER um recapeamento asfáltico dentro do perímetro urbano de Chupinguaia. De acordo com o deputado, os estudos técnicos estão sendo feitos e em breve haverá uma resposta, que deverá contemplar todo o município. “Através do nosso mandato, estamos melhorando a infraestrutura de Chupinguaia e garantindo mais segurança e qualidade de vida para a nossa população. Além disso, fizemos uma solicitação ao DER, por meio do Diretor Coronel Eder, para o recapeamento asfáltico no perímetro urbano de Chupinguaia, um passo importante para o progresso da nossa cidade.



Disponibilizamos recursos de emenda na ordem de R$ 800 mil para o DER que vai fazer o estudo para a viabilização deste recapeamento. Agradecemos imensamente ao Governador Coronel Marcos Rocha por seu olhar especial para a infraestrutura dos municípios de Rondônia, ao Coronel Eder que nos atendeu e também a parceria com nosso prefeito Dr. Wesley Araújo. Com esse apoio, vamos continuar avançando, trabalhando incansavelmente pelo bem-estar e desenvolvimento de nossa gente”, disse o deputado.



Texto: Jocenir Sérgio Santanna | Jornalista

Fotos: Assessoria Parlamentar