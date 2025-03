Deputada Cláudia de Jesus autoriza pagamento de emenda para educação de Ariquemes

O Fundo Municipal de Educação da Prefeitura de Ariquemes recebeu um pagamento de R$ 30 mil. Com o valor, a administração municipal vai licitar a compra de brinquedos para o parquinho do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Arikem. A verba foi autorizada pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) via Secretaria de Estado da Educação (SEDUC).



“É uma estrutura importante para desenvolvimento social das crianças que estudam no CMEI. Acredito que os educadores vão usar bem esses equipamentos que vão ajudar na melhoria do ensino”, comentou a deputada.



O playground do CMEI será equipado com brinquedos educativos e pedagógicos para promover o desenvolvimento infantil e ajudar na interação social, estimulando brincadeiras saudáveis entre os estudantes. O objetivo é potencializar o rendimento escolar, melhorar a estrutura da instituição, tornando o ambiente mais propício ao conhecimento.



Texto:Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria Parlametar