Ezequiel Neiva fortalece agricultura familiar com colhedora de forragem em Machadinho do Oeste

A agricultura familiar de Machadinho do Oeste tem se fortalecido graças ao apoio do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil). No último final de semana, o parlamentar esteve presente na entrega oficial de uma colhedora de forragem para a Associação Rural Nova União, localizada na Linha MA-16. O evento contou com a presença dos vereadores João Carlos e Reginaldo Batista, além do ex-vereador Abrahãozinho.



A colhedora de forragem, um implemento agrícola essencial para o campo, é uma máquina móvel que pode ser acoplada a um trator para a realização da silagem, que é utilizada na alimentação do gado. Com isso, a máquina facilita e agiliza o processo de recolhimento da forragem, o que representa um ganho significativo para a produtividade da agricultura familiar local.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado Ezequiel Neiva e Wiveslando Neiva participaram da entrega da colhedora de forragem na Linha MA-16 (Foto: Alexandre Almeida)



Para o deputado estadual Ezequiel Neiva, a chegada do equipamento representa um importante avanço para os produtores rurais da região. A entrega da ensiladeira vai contribuir com a vida do homem do campo. Vamos continuar apoiando a Associação Rural Nova União e já estamos trabalhando para garantir a aquisição de uma calcareadeira e uma plantadeira, que também serão de grande ajuda para os nossos produtores, afirmou o deputado.



O presidente da Associação Rural Nova União, Rodrigo Suldine, expressou sua gratidão pela parceria com o deputado. Em nome de toda a nossa comunidade, agradeço pela chegada dos implementos. Eles vão ajudar muito nossos produtores, melhorando a produtividade e a qualidade do nosso trabalho no campo. Este é mais um passo no apoio à agricultura familiar de Machadinho do Oeste, que vem ganhando cada vez mais força com a parceria entre o poder público e as associações locais, destacou Suldine.



Foto: Reprodução/ALE-RO Produtores rurais tem contado com a parceria do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Alexandre Almeida)



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também elogiou o trabalho do deputado estadual Ezequiel Neiva. Ele é o deputado das associações, com uma atuação ampla nas áreas da saúde, educação, assistência social e, especialmente, na área rural. O trabalho que o deputado já tem realizado para os produtores rurais é significativo e é essencial que seja consolidado junto ao Governo do Estado, por meio do governador, coronel Marcos Rocha, para melhorar a produtividade de cada produtor da nossa região, reforçou.



Texto: Alexandre Almeida | Jornalista

Foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO