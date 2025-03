Deputada Dra. Taíssa defende avanço de Plano de Carreira de servidores da Saúde

Durante reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada na última terça-feira (18), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) defendeu o avanço das tratativas para a criação de um Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (PCCR) específico para médicos da rede pública estadual. O encontro reuniu representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde de Rondônia (Sindsaúde-RO), Conselho Regional de Medicina (Cremero), Sindicato dos Médicos (Simero), Conselho Regional de Enfermagem (Coren) e da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau).



Durante a reunião, cada entidade apresentou dados que reforçam a precariedade das condições salariais e a necessidade urgente de uma reestruturação. Representantes do Simero e do Cremero alertaram para a deficiência de profissionais médicos no estado e o impacto negativo da ausência de um plano de carreira estruturado. De acordo com o presidente do Simero, Luis Eduardo Maiorquin, os médicos foram prejudicados com o PCCR geral.



A deputada Dra. Taíssa questionou os prazos para apresentação das propostas já em andamento e destacou a importância da presença de representantes das secretarias responsáveis pelos impactos financeiros. “Precisamos garantir que os debates avancem com quem tem poder de decisão. Não podemos mais adiar soluções que interferem diretamente na vida dos nossos profissionais e na qualidade da saúde pública oferecida à população”, afirmou.



O secretário estadual de Saúde, Jefferson Rocha, informou que um estudo detalhado sobre o impacto financeiro das propostas será apresentado até o dia 6 de maio. Ele também garantiu que as alterações debatidas no PCCR já foram encaminhadas à Casa Civil e que acompanhará de perto a tramitação do projeto. Ao final da reunião, a Comissão de Saúde aprovou um requerimento para uma nova reunião no dia 1º de abril, que irá convocar representantes do governo para tratar da entrega da minuta do PCCR, da progressão de carreira dos profissionais da saúde e da definição de auxílios alimentação e saúde para os servidores do setor.





Texto: Luis Gustavo | Assessoria Parlamentar

Foto: Secom ALE/RO