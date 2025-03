Deputado Alan Queiroz destina emenda para aquisição de kits odontológicos à Santa Luzia do Oeste

Cuidar da saúde bucal da população é essencial, e essa é uma das prioridades do deputado estadual Alan Queiroz (Podemos). Atendendo solicitação do vereador à época, Nande Capelini, o parlamentar destinou uma emenda no valor de R$ 300 mil para a aquisição de kits odontológicos. Com esses kits, as crianças do município terão melhores condições para cuidar de sua saúde bucal.



A distribuição de kits odontológicos é uma ação fundamental para promover a saúde bucal desde cedo. Ao garantir que as crianças tenham acesso a escovas de dentes, creme dental e outros itens essenciais, é possível incentivar bons hábitos de higiene oral e prevenir problemas futuros, como cáries e doenças gengivais. Além disso, essa iniciativa contribui para a conscientização sobre a importância da saúde bucal, formando adultos mais responsáveis com o cuidado dental e, consequentemente, reduzindo os custos com tratamentos odontológicos a longo prazo.



Segundo o deputado, a destinação da emenda vai além da saúde bucal das crianças. “É sobre garantir acesso aos cuidados essenciais para quem mais precisa. Fornecer esses kits é uma forma de atender a todos os públicos. Estou comprometido em fazer a diferença na vida das pessoas, cuidando não apenas do corpo, mas também do bem-estar bucal das crianças do nosso estado”, destacou Alan Queiroz.



Destinar emendas parlamentares voltadas à saúde bucal e geral da população é uma das prioridades do deputado. Suas ações buscam garantir mais qualidade no atendimento médico específico em Rondônia. Essa iniciativa reflete o compromisso de Alan Queiroz em adquirir recursos que atendam diretamente às necessidades da população, especialmente nas áreas de saúde, infraestrutura e outros setores que demandam investimentos.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar