Presidente Alex Redano cobra recuperação da RO-470 entre Ouro Preto do Oeste e Vale do Paraíso

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), solicitou ao governo do estado e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a recuperação urgente de bueiros na rodovia RO-470, no trecho que liga os municípios de Ouro Preto do Oeste e Vale do Paraíso.



A indicação parlamentar tem como objetivo atender a uma demanda emergencial, visto que dois bueiros, localizados nos quilômetros 15 e 23 da rodovia, apresentam avarias que dificultam a trafegabilidade, principalmente durante o período chuvoso. Em algumas ocasiões, as condições precárias da estrada chegam a impedir a passagem de veículos, afetando diretamente os moradores e os produtores da região.



"A RO-470 é uma via fundamental para a população local e para o escoamento da produção agrícola. A deterioração desses bueiros compromete a segurança dos motoristas e impede o desenvolvimento econômico da região. Por isso, cobramos a imediata realização de obras de patrolamento, encascalhamento e substituição dos bueiros danificados", afirmou Redano.



Além dos riscos e transtornos enfrentados pelos usuários da rodovia, o parlamentar destacou que a via tem grande fluxo de veículos, sendo essencial para a mobilidade e a logística regional. "O tráfego seguro é um direito da população e uma necessidade para o crescimento econômico. Essa recuperação precisa ser tratada como prioridade", ressaltou.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO