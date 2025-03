Deputado estadual Alan Queiroz solicita a realização de obras em distritos de Porto Velho

Com o objetivo de melhorar a qualidade do tráfego de veículos nas estradas do estado de Rondônia, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) atendeu a uma solicitação do vereador Dr. Júnior Queiroz e requisitou ao governo de Rondônia, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), que realize, em parceria técnica com a Prefeitura Municipal de Porto Velho, serviços de manutenção, patrolamento, cascalhamento e implementação de saídas d’água nas estradas dos distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, em Porto Velho.



Os distritos de Extrema e Vista Alegre do Abunã, pertencentes ao município de Porto Velho, são localidades em pleno crescimento e que necessitam de maior atenção do poder público. Nesse sentido, é fundamental solucionar os transtornos e a precariedade das Linhas e Ramais, especialmente nos pontos críticos que comprometem a trafegabilidade dos moradores devido a buracos, atoleiros, erosões e poças d’água nas estradas rurais da região.



As obras solicitadas incluem o patrolamento, cascalhamento e compactação da Rua Amazonas, em Vista Alegre do Abunã. Já no distrito de Extrema, a solicitação prevê a manutenção, patrolamento, cascalhamento e implementação de saídas d’água nas Linhas 2 Sul, 2 Norte, 3 Sul, 3 Norte, Linha 4, Barro Vermelho e Areia Branca.



O deputado destaca que essas obras não são apenas uma questão de infraestrutura, mas também de segurança e qualidade de vida para a população local. “Precisamos garantir que nossas ruas estejam em condições ideais para o tráfego, pois isso não só facilita a mobilidade, mas também promove o bem-estar de nossos cidadãos. Atender a essas demandas é assegurar o contínuo desenvolvimento da nossa região, contribuindo significativamente para o crescimento do nosso estado”, afirmou.



A solicitação do parlamentar atende à demanda apresentada pelo vereador Dr. Júnior Queiroz, visando a melhoria da trafegabilidade na região. Com essas intervenções, todos os rondonienses se beneficiarão de estradas mais seguras e acessíveis, reforçando o compromisso com o bem-estar da população e o progresso do estado.



Texto: Jorge Fernando | Jornalista

Foto: Semagric