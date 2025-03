Presidente Alex Redano cobra recuperação urgente da RO-475 entre Vale do Paraíso e Rondominas

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), cobrou do Poder Executivo e do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a imediata recuperação da RO-475, no trecho entre o município de Vale do Paraíso e o distrito de Rondominas, em Ouro Preto do Oeste. A demanda foi apresentada por meio de indicação oficial, reforçando a urgência de patrolamento e encascalhamento da via.



Segundo o parlamentar, a situação da estrada tem gerado grandes transtornos para os moradores e usuários da rodovia, especialmente no período chuvoso, quando o trecho chega a ficar intrafegável. “Recebemos diversas reclamações da população e constatamos que a RO-475 precisa de manutenção urgente. Essa estrada é essencial para o escoamento da produção agrícola e para a locomoção dos cidadãos, garantindo o desenvolvimento da região”, destacou Redano.



A rodovia é um importante acesso que liga comunidades e facilita o transporte de mercadorias e pessoas. No entanto, as péssimas condições atuais da estrada colocam em risco a segurança de quem precisa trafegar pelo local. “Os motoristas estão enfrentando riscos diários, e precisamos de uma ação imediata do DER para garantir a recuperação dessa via. Não podemos esperar que o problema se agrave ainda mais”, enfatizou o presidente da Assembleia.



Além de garantir a segurança e o conforto dos usuários da estrada, a recuperação da RO-475 também representa um estímulo para a economia local, facilitando o escoamento da produção agropecuária e impulsionando o comércio regional. “Vamos continuar cobrando providências até que essa obra seja realizada. A população não pode continuar sofrendo com o abandono dessa rodovia”, concluiu Alex Redano.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO