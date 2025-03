Trabalho que transforma: ação do deputado Ismael Crispin fortalece agricultura familiar em Santana do Guaporé

Com foco no fortalecimento da agricultura familiar e no estímulo à produção rural, o deputado Ismael Crispin (MDB) realizou a entrega neste sábado (22) de implementos agrícolas no distrito de Santana do Guaporé em São Miguel do Guaporé. A ação vai beneficiar diretamente cinco associações rurais da região, contribuindo para mais eficiência, produtividade e renda no campo.



Durante a solenidade, Ismael destacou a importância da iniciativa. “Estamos aqui hoje fazendo uma entrega significativa. Para quem trabalha na agricultura familiar, o que estamos entregando aqui é, sim, muito importante. É preciso reconhecer o impacto que isso tem na vida das pessoas”, afirmou.



O parlamentar também fez questão de esclarecer que os recursos utilizados são fruto da contribuição da população. “Quando me perguntam se esse dinheiro é meu, eu respondo: não é. É dinheiro dos senhores, que pagam impostos. A nossa missão é garantir que esse recurso volte em forma de benefícios reais para o povo”, pontuou.



A cerimônia contou com a presença de lideranças políticas e comunitárias. O deputado agradeceu ao prefeito de São Miguel do Guaporé, Coronel Crispin, aos vereadores Remy e Alemão, e ao secretário municipal de Meio Ambiente, Edimar Crispin, pela parceria e apoio. “Quando a gestão municipal caminha junto com o nosso mandato, os resultados aparecem. Agradeço por estarem nessa jornada conosco", disse.



Ismael também reconheceu o papel fundamental das associações rurais e da Emater na articulação e no suporte técnico aos produtores. “Se a associação não estiver organizada, mesmo querendo a gente não consegue atender. E a Emater é peça-chave nesse processo. Nosso reconhecimento aos técnicos que estão sempre ao lado dos produtores", disse.



Ao final, o deputado reafirmou seu compromisso com a transformação social por meio de ações concretas. “Nós não temos tempo para reclamar. Fomos escolhidos para resolver os problemas, entregar resultados e melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso dever", finalizou Ismael.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Jiuliano Salim