Indicação de Lebrinha ao DER pede recuperação da RO-010 para evitar riscos e melhorar a via

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) apresentou uma indicação ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) solicitando a recuperação da rodovia RO-010, no trecho que liga Nova Brasilândia a Alvorada D’Oeste. A estrada é um dos principais acessos da região, utilizada diariamente por moradores, produtores rurais e trabalhadores para o transporte de mercadorias, deslocamento a serviços essenciais e atendimento médico.



A atual situação da via tem causado transtornos e riscos para quem precisa utilizá-la. As más condições dificultam o escoamento da produção agrícola, aumentam os custos logísticos e tornam o trajeto perigoso, especialmente para pacientes que necessitam de atendimento médico urgente. Para Lebrinha, a recuperação da rodovia vai além da infraestrutura, representando um avanço na qualidade de vida da população.



"A RO-010 é fundamental para a rotina das pessoas que vivem e trabalham na região. Melhorar essa estrada significa mais segurança e mais oportunidades para quem depende dela todos os dias", destacou a deputada.



Além de impulsionar a economia local, a recuperação da rodovia facilitará o acesso a serviços básicos e contribuirá para o desenvolvimento dos municípios. Com a indicação apresentada ao DER, Lebrinha reforça seu compromisso com soluções que atendam às necessidades da população e promovam melhorias reais no dia a dia de quem vive na região.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar