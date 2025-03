Deputado Ismael Crispin entrega Hilux para reforçar a saúde no distrito de Nova Gease

O distrito de Nova Gease, em Alta Floresta do Oeste, viveu nesta sexta-feira (21) um marco importante para a saúde pública. O deputado Ismael Crispin (MDB) esteve presente para realizar a entrega oficial de uma camionete Hilux, veículo que chega para fortalecer os atendimentos e dar mais suporte à comunidade local.



A solenidade contou com a participação de moradores, lideranças comunitárias e autoridades, como o presidente da Câmara, Natã Soares, e o prefeito Gio Damo, que fizeram questão de prestigiar esse momento de conquista.



“Essa entrega reforça nosso compromisso com a saúde das pessoas. Estamos trabalhando para garantir que comunidades como Nova Gease tenham a estrutura necessária para atender suas demandas com dignidade”, destacou o deputado Ismael Crispin.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Jiuliano Salim