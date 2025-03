Lebrinha solicita recuperação da RO-135 para garantir melhor tráfego entre Novo Horizonte e Castanheiras

A deputada estadual Lebrinha (União Brasil) encaminhou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) um pedido de recuperação da RO-135, rodovia que liga Novo Horizonte a Castanheiras. A estrada apresenta trechos desgastados e irregulares, o que dificulta o tráfego e compromete a segurança de motoristas e passageiros.



A situação tem afetado diretamente a rotina da população e o transporte de mercadorias. Caminhões enfrentam dificuldades para circular, prejudicando o escoamento da produção e encarecendo o custo do transporte. Além disso, moradores que utilizam a via diariamente para trabalhar, estudar ou acessar serviços básicos sofrem com as más condições da estrada.



Lebrinha destacou que está acompanhando de perto a solicitação e reforçou seu compromisso com melhorias na infraestrutura viária. “Essa recuperação é essencial para garantir mais segurança e mobilidade. Estou trabalhando para que essa demanda seja atendida, porque investir na qualidade das rodovias é melhorar a vida da população e impulsionar o crescimento dos municípios”, afirmou a deputada.



Texto por: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar