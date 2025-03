Deputado Ribeiro e presidente da Câmara, Sargento Eliel, debatem melhorias para Guajará-Mirim

Na busca por avanços para Guajará-Mirim, o deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) e o presidente da Câmara Municipal, Sargento Eliel (PP), reuniram-se no para discutir demandas essenciais do município.



Durante o encontro, foram debatidas ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, a perfuração de poços artesianos, o apoio a comunidades terapêuticas, melhorias no atendimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e a necessidade de embarcações para atender populações ribeirinhas.



O deputado Ribeiro destacou a importância de atuar nessas áreas, visando o desenvolvimento da cidade e o bem-estar da população.



“Nosso compromisso é buscar soluções para atender as necessidades da comunidade. O incentivo à agricultura familiar impulsiona a economia local, enquanto o acesso à água potável, garantido pelos poços artesianos, é essencial para diversas famílias. São demandas urgentes que precisam de atenção”, ressaltou o deputado.



Sargento Eliel reforçou a necessidade de apoio do governo estadual para garantir avanços significativos nas pautas discutidas.



“Nossa missão é garantir que as políticas públicas cheguem de forma eficaz a quem realmente precisa. Precisamos fortalecer as comunidades terapêuticas, garantir suporte adequado para crianças com TEA e oferecer mais estrutura para os ribeirinhos, que enfrentam dificuldades de locomoção”, pontuou o presidente da Câmara.



Ao término da reunião, ambos reafirmaram o compromisso de buscar recursos e parcerias para transformar essas demandas em realidade, garantindo melhorias concretas para a população de Guajará-Mirim.



Texto: Anderson Nascimento I Jornalista

Foto: Lucas Henrique I Assessoria Parlamentar