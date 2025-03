Creche de Chupinguaia recebe 18 centrais de ar com apoio do deputado Ismael Crispin

A educação infantil de Chupinguaia acaba de dar mais um passo rumo à qualidade e ao bem-estar. A Creche Jovelina de Oliveira Batista recebeu 18 centrais de ar de 24 mil BTUs, que em breve serão instalados para oferecer mais conforto às crianças e aos educadores.



Essa importante conquista foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar do deputado Ismael Crispin (MDB), atendendo ao pedido do vereador Eder Davan, com apoio da Prefeitura Municipal, que tem à frente o prefeito Dr. Wesley Araújo.



“Sabemos como o clima quente de Rondônia pode afetar o aprendizado e o desempenho de todos. Em breve, essas salas serão climatizadas, oferecendo um ambiente mais acolhedor para nossas crianças e para quem se dedica diariamente à educação”, destacou o deputado Ismael.



O assessor parlamentar Paulinho Valjão representou o deputado na entrega dos equipamentos e destacou que "mais do que aparelhos, essa ação representa cuidado com a infância, valorização dos profissionais da educação e o resultado de uma parceria que dá certo", finalizou.





Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar