Deputado Nim Barroso visita Teixeirópolis e recebe demandas do município

O deputado estadual Nim Barroso (PSD) visitou Teixeirópolis na última quinta-feira, dia 20, onde se reuniu com o prefeito Osmy Toledo (MDB), lideranças políticas e moradores para ouvir as principais demandas do município. Durante o encontro, o parlamentar recebeu pedidos para intermediar os interesses da cidade junto à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado, com destaque para a saúde, recuperação de estradas e maior atenção aos agricultores.



A reunião também contou com a presença do vice-prefeito Darci Gomes, dos vereadores Itamar Santos (PP) e Belmir da 32 (PRD), além da secretária municipal de saúde, Viviane Cardoso Rosa.



Foto: Reprodução/ALE-RO

Segundo Nim Barroso, a visita teve como objetivo estreitar laços políticos e conhecer de perto a realidade dos moradores, buscando soluções para os desafios enfrentados pela população. "Precisamos ir onde estão as demandas e, junto com as lideranças, encontrarmos as soluções. Sou muito grato pela receptividade do nosso povo, que conhece nosso trabalho e pede nossa presença", declarou o deputado.



Na ocasião, Nim Barroso também destacou o trabalho que vem realizando em prol dos municípios do estado. "Estamos percorrendo todas as cidades e trabalhando lado a lado com as lideranças, recebendo demandas de diversas áreas. Nosso mandato sempre foi pautado nas necessidades da população", afirmou.



O prefeito Osmy Toledo e os demais presentes agradeceram a visita do deputado e apresentaram diversas solicitações, que foram prontamente recebidas por Nim Barroso. “Queremos agradecer ao deputado pelo carinho e sabemos do seu empenho em ajudar nossa cidade”, finalizou o prefeito.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas