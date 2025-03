Mais recursos para Novo Horizonte e Castanheiras

Os municípios de Novo Horizonte e Castanheiras foram beneficiados com novos recursos viabilizados pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil). Nesta quinta-feira (20) o parlamentar participou do lançamento de um projeto de cirurgias de catarata e pterígio, em Novo Horizonte e da entrega de uma ambulância em Castanheiras. Cirone também concedeu entrevista ao apresentador da Rádio Planalto, Edilson Soares.



Segundo Cirone Deiró, a destinação de R$ 300 mil reais para a realização do projeto de cirurgias de cataratas foi uma reivindicação do vereador Diogo Padilha, presidente da Câmara de Novo Horizonte. O projeto será executado pela Secretaria Municipal de Saúde. “Com esses recursos, pessoas que aguardavam na fila há mais de três anos, vão poder ser atendidas, tendo a oportunidade de melhorar ou até recuperar a visão”, disse o deputado.



Entre outros recursos destinados ao município de Novo Horizonte, Cirone citou os investimentos na agricultura familiar, principalmente na aquisição de implementos agrícolas, contemplando as associações de produtores rurais. “Investindo na agricultura, melhoramos a renda de quem vive na área rural e fortalecemos o setor produtivo do nosso estado”, disse o deputado. Ele se referiu também ao trabalho realizado pelo governador, coronel Marcos Rocha. “Temos que reconhecer o trabalho do governador, que tem sido muito sensível as necessidades da população rondoniense”, disse.



Diogo Padilha se referiu a importância do trabalho realizado por Cirone Deiró, em favor do município. “Com o apoio do deputado, estamos conseguindo assegurar recursos que fazem a diferença em Novo Horizonte”, disse o vereador. Ele citou como exemplo, a construção de pontes, aquisição de manilhas e de implementos agrícolas. “Hoje todas as linhas de Novo Horizonte têm recursos viabilizados pelo deputado Cirone”, disse.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar