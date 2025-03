Deputado Alex Redano cobra urgência na recuperação da RO-408 em Campo Novo de Rondônia

O deputado Alex Redano indicou ao Poder Executivo, extensivo ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a necessidade urgente de recuperação da RO-408, no Município de Campo Novo de Rondônia. A solicitação inclui patrolamento, encascalhamento e substituição de bueiros ao longo da rodovia, especialmente no trecho entre o município e o Distrito de Vila União, que apresenta sérias avarias.



De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, o trecho localizado no Km-06 está em condições precárias, tornando-se intrafegável durante o período chuvoso. A situação tem causado transtornos à população local, dificultando a passagem de veículos e comprometendo o deslocamento dos moradores.



“A RO-408 é uma via fundamental para a região, com intenso fluxo de pessoas e veículos. No entanto, a precariedade da estrada coloca em risco a segurança dos usuários e impacta diretamente o escoamento da produção agrícola, essencial para a economia local. Precisamos de ação imediata por parte do governo estadual”, destacou o deputado.



O parlamentar reforça a necessidade de providências urgentes para garantir a segurança e o bem-estar dos moradores, bem como assegurar o desenvolvimento da região. A indicação será encaminhada ao governo do Estado e ao DER para que as medidas necessárias sejam tomadas o mais rápido possível.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar