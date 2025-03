Nim Barroso em reunião com prefeito estabelece prioridades do município de Urupá

Nesta quinta-feira (20), o deputado estadual Nim Barroso (PSD) esteve na Prefeitura de Urupá, onde foi recebido pelo prefeito Ezequiel Saldanha (PL) e pelo líder político Negão Buiu (DC). Durante o encontro, o chefe do Executivo municipal solicitou recursos, por meio de emendas parlamentares, para fortalecer áreas essenciais como esporte, saúde, recuperação de estradas e agricultura.



A reunião foi bastante produtiva e contou também com a presença do diretor de esportes do município, Geny Cavalcante, além de diversas lideranças locais. Na ocasião, os representantes aproveitaram para apresentar suas demandas ao deputado, reforçando a necessidade de investimentos para o desenvolvimento da região.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para Nim Barroso, estar próximo da população e ouvir as lideranças locais é fundamental para buscar soluções concretas. "Nosso compromisso é atender as necessidades da população de Urupá. Tenho muitos amigos aqui e um carinho especial pelo município, então é sempre uma satisfação visitar a região", afirmou o parlamentar.



O prefeito Ezequiel Saldanha agradeceu a visita do deputado e destacou as prioridades de sua gestão, com ênfase no fortalecimento do esporte, da saúde e da agricultura. "O deputado Nim Barroso tem sido um grande parceiro do nosso município, e a população reconhece isso. O povo de Urupá é grato por seu trabalho e sabe que ele nos representa na Assembleia Legislativa", ressaltou o prefeito.



Texto: Natalino Ferreira Soares | Jornalista

Fotos: David Lucas