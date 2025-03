Presidente Alex Redano indica recuperação da RO-470 entre Vale do Paraíso e distrito de Santa Rosa

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), indicou ao Poder Executivo, extensivo ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), a necessidade urgente de recuperação com patrolamento e encascalhamento da RO-470, no trecho entre o Município de Vale do Paraíso e o Distrito de Santa Rosa.



De acordo com o parlamentar, a solicitação se faz necessária devido às grandes avarias que a via apresenta, tornando-se intrafegável durante o período chuvoso. "Recebemos diversas reclamações de moradores e produtores rurais da região, que enfrentam dificuldades diárias para se deslocar. Em muitos momentos, a passagem de veículos é impossibilitada, prejudicando a população e o escoamento da produção agrícola", destacou Alex Redano.



O presidente da Assembleia ressaltou que a estrada é um importante eixo de conexão para o desenvolvimento econômico da região. "O grande fluxo de pessoas que transitam por essa rodovia está sendo prejudicado. A recuperação da RO-470 trará mais segurança e conforto aos usuários, além de fomentar a economia local com o melhor escoamento da produção rural", frisou o parlamentar.



Por fim, Alex Redano reafirmou seu compromisso em buscar melhorias para a infraestrutura viária do estado e garantiu que continuará acompanhando de perto as demandas apresentadas pela população, cobrando soluções efetivas junto ao governo estadual e ao DER.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar