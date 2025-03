Deputado Laerte Gomes é autor da honraria de Título de Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia ao governador coronel Marcos Rocha

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Laerte Gomes (PSD) é autor do requerimento para a realização da sessão solene para a outorga do Título de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia ao governador Marcos José Rocha dos Santos, que acontecerá na próxima segunda-feira (24), às 15 horas, no Plenário Deputado Lúcia Tereza Rodrigues dos Santos, na sede da Alero.



De acordo com o deputado, o Título de Cidadão Honorário do Estado de Rondônia é a maior honraria que o Estado pode prestar a um cidadão que não nasceu em solo rondoniense e passa a ser um cidadão pela sua história de trabalho e serviços prestados em defesa do povo da localidade que lhe concedeu tal cidadania.



Em sua justificativa, o deputado destaca o trabalho do governador Marcos Rocha no serviço público, onde atuou como diretor do Colégio Tiradentes, foi secretário municipal de Educação de Porto Velho e assumiu o comando da Secretaria de Estado de Justiça (Sejus). Com sólida carreira na Polícia Militar de Rondônia, o atual governador alcançou o posto de tenente coronel e também atuou como professor universitário.



"E como governador de Rondônia, o coronel Marcos Rocha transformou a vida de milhares de pessoas, fazendo um governo correto, honesto, uma administração que tem avançado em todas as áreas, promovendo ações estratégicas e inovadoras em todos os setores da nossa sociedade, tendo sido grande responsável pelos avanços no desenvolvimento e crescimento do nosso estado. É a maior honraria do nosso estado e o governador coronel Marcos Rocha é grande merecedor”, concluiu Laerte Gomes.



Texto:Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar