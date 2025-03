Alex Redano solicita recuperação da RO-490 entre Santa Luzia D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo, extensiva ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando a recuperação emergencial da RO-490, no trecho entre os municípios de Santa Luzia D’Oeste e Alto Alegre dos Parecis. A medida visa a execução de serviços de tapa-buracos e limpeza marginal da rodovia, garantindo mais segurança e melhores condições de trafegabilidade para os usuários.



De acordo com o deputado, a reivindicação chegou ao seu conhecimento por meio do ex-vereador Lázaro da Saúde, que relatou as condições precárias da via. “A RO-490 apresenta buracos, erosões e vegetação excessiva em suas margens, comprometendo o fluxo seguro de veículos e pedestres. Até mesmo o acostamento está impossibilitado de uso, o que aumenta os riscos de acidentes", alertou Alex Redano.



O parlamentar destacou a importância da rodovia para a região, pois ela é essencial para o escoamento da produção agropecuária e o deslocamento de moradores. "Essa é uma via fundamental para a economia local. Não podemos permitir que as condições precárias prejudiquem os trabalhadores, estudantes e demais pessoas que utilizam diariamente esse trajeto", afirmou.



A indicação encaminhada pelo presidente da Assembleia Legislativa reforça a necessidade de uma ação imediata por parte do DER, visando a melhoria estrutural da rodovia. "A recuperação da RO-490 é uma medida urgente e essencial para evitar acidentes e facilitar o transporte na região", finalizou Alex Redano.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO