Deputado Eyder Brasil visita distrito de Cavalcante para ouvir demandas da saúde

O deputado estadual Eyder Brasil (PL) esteve no distrito de Cavalcante, às margens do Rio Madeira, para ouvir as demandas da comunidade, que abriga aproximadamente 550 moradores.



Durante a visita, o parlamentar conheceu a realidade da unidade de saúde Engenheiro Luiz Gonzaga, acompanhado pelo administrador da unidade, Roberto Keybe. "Fiz esse convite e agradeço por ter sido prontamente atendido. É uma honra receber o deputado e apresentar as necessidades da nossa comunidade", destacou Roberto.



Eyder Brasil fez questão de reforçar seu compromisso com a população ribeirinha. "Vim ver de perto como a saúde é feita aqui em Cavalcante, que atende boa parte dos ribeirinhos. Vamos levar essas demandas ao secretário da SEMUSA, Jaime Gazola Filho, e ao prefeito Léo Moraes, confiantes de que, com esforço e união, conseguiremos mudar essa realidade em breve", afirmou.



Desde a grande cheia de 2014, a comunidade de Cavalcante enfrenta desafios estruturais e precisa de mais atenção do poder público. A visita do deputado Eyder Brasil representa um passo importante para que soluções concretas sejam encaminhadas.



Texto: Débora M. Grécia | Assessoria parlamentar

Foto: Leonardo Cunha | Assessoria parlamentar