Dr. Luís do Hospital entrega equipamentos agrícolas para produtores de Mirante da Serra

O deputado estadual Dr. Luís do Hospital entregou novos equipamentos agrícolas à Associação dos Produtores Rurais da Oitenta e Quatro (Aspruoq), na Linha 84, em Mirante da Serra. A aquisição foi viabilizada por meio de uma emenda parlamentar de sua autoria no valor de R$ 300 mil, que garantiu a compra de uma plantadeira de sete linhas e um vagão forrageiro com capacidade para 10 toneladas.



“A agricultura familiar é a base da economia de muitos municípios e merece atenção. Nosso mandato está comprometido com ações que tragam resultados reais para o produtor rural. Esses equipamentos vão facilitar o trabalho no campo e aumentar a produtividade”, afirmou o deputado Dr. Luís do Hospital.



Foto: Reprodução/ALE-RO



Para o presidente da Aspruoq, Edvander Buzeli Moreira, conhecido como Vandinho, a chegada dos novos equipamentos representa um avanço significativo para os agricultores da região. “Era um sonho da associação ter uma plantadeira de sete linhas. Com o novo vagão forrageiro, conseguimos transportar mais carga em menos tempo, reduzindo custos e aumentando a produtividade”, comemorou.



O vereador Daniel Andrade (PL) também destacou a importância do investimento e agradeceu ao deputado Luís do Hospital. “Esse maquinário vai facilitar o trabalho no campo e impulsionar a economia local. O deputado tem sido um grande parceiro do homem do campo, sempre atento às demandas da zona rural”, afirmou.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: Assessoria Parlamentar