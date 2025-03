Cônsul-Geral do Japão visita Assembleia Legislativa de RO e é recebido por deputados

O cônsul-geral do Japão em Manaus, Yuichi Miyagawa, visitou nesta quinta-feira (20), a sede da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho. Ele foi recepcionado pelos deputados Pedro Fernandes (PTB), Delegado Lucas Torres (PP); Rosangela Donadon (União); e Taísa Sousa (PSC). Além dos parlamentares também participaram do encontro chefe de Relações Institucionais da ALE-RO, Guilherme Erse, e a presidente da Associação Nikkey em Porto Velho, Mariela Mizota Tamada.



Na conversa, que ocorreu na sala da presidência da Casa da Leis, os parlamentares enalteceram Rondônia para o cônsul japonês as oportunidades econômicas do nosso Estado, como um porto seguro para investimentos.



Eles lembraram ao cônsul que em Rondônia tem muitos descendentes de japoneses e que é um Estado aberto a investimentos, em especial, em infraestrutura. O Delegado Lucas Torres informou que a agricultura e a pecuária locais ocupam as primeiras posições nas produções de carne, leite, soja e açaí.



“Temos o projeto de construção da ponte binacional entre Brasil e Bolívia, na cidade de Guajará-Mirim, que vai oferecer uma grande vantagem quando estiver pronta para as exportações para o Porto de Arequipa, no Peru, e de lá aos mercados asiáticos. Do lado boliviano, já está pronta a rodovia até o porto peruano. Temos também grandes atrativos turísticos como o Hotel Pacaás-Novas e o Festival Duelo da Fronteiras”, disse a deputada Taíssa.



Outro importante momento do encontro entre os parlamentares e o cônsul japonês foi o lanche oferecido pela Casa de Leis, feito com alimentos típicos de nosso Estado. Ao final da reunião, Yuichi Miyagawa foi presenteado com um prato em louça com imagens de Rondônia, feito por um artista plástico rondoniense. Os deputados foram presenteados com calendários com pinturas feitas por artistas japoneses.



Texto:Ivan Frazão | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar