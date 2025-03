Lebrinha solicita recuperação da RO-478 para garantir mobilidade e segurança

A deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil) solicitou ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) a recuperação da RO-478, em Forte Príncipe da Beira, Costa Marques. A rodovia, uma das principais vias de acesso da região, apresenta problemas que dificultam a trafegabilidade no dia a dia, situação que se agrava ainda mais no período chuvoso.



A precariedade do trecho prejudica o deslocamento de veículos e compromete o escoamento da produção agrícola. Além disso, dificulta a entrada de caminhões com alimentos, afeta o transporte escolar e, principalmente, dificultando que os pacientes cheguem às unidades de saúde com segurança.



Lebrinha reforçou a importância da obra e cobrou uma solução rápida. Além disso, uma estrada recuperada garante um melhor resultado, proporcionando uma trafegabilidade mais segura para todos que utilizam a via. "Por esses motivos, solicitamos esse apoio para garantir o direito de ir e vir da população e melhorar a qualidade de vida na região com a realização desse pedido", afirmou a deputada.



O DER foi acionado e aguarda apenas a liberação do IPHAN. "É uma honra atender às demandas da população de Forte Príncipe da Beira", concluiu.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar