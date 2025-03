Programa de tratamento da obesidade em Cacoal é proposto pela deputada Cláudia de Jesus

A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) apresentou uma indicação ao Governo de Rondônia para a implantação de um programa de tratamento da obesidade na Policlínica da Regional Macro II, em Cacoal. A proposta, encaminhada à Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), busca descentralizar os serviços especializados, atualmente concentrados em Porto Velho, e ampliar a cobertura de atendimento para a população do interior do estado.



"A instalação desse programa na Regional Macro II de Cacoal beneficiará milhares de pacientes que enfrentam dificuldades para acessar o tratamento na capital. A descentralização dos serviços é essencial para garantir um atendimento digno e eficiente, além de desafogar as unidades de saúde de Porto Velho", destacou Cláudia de Jesus.



A parlamentar reforçou que Cacoal é um polo estratégico para a saúde na região central do estado e que a implantação do programa contribuirá para a prevenção e tratamento de doenças associadas à obesidade, como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.



Texto: Cristiane Abreu | Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar