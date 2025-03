Programa Castra + atende gratuitamente cães e gatos

Uma parceria firmada pelo deputado estadual Cirone Deiró e pela vereadora Nice Condaque, com o deputado federal Fernando Máximo, vai contemplar o município de Cacoal com uma etapa do Programa Castra +. A ação está programada para acontecer no segundo semestre desse ano. O trabalho também deverá contar com a participação do Abrigo Vira Lata Vira Amor.



Ao anunciar a inclusão de Cacoal na relação dos municípios contemplados com a ação, Cirone Deiró agradeceu ao apoio de Fernando Máximo. “Em nome da sociedade cacoalense, agradeço ao Fernando Máximo, por seu empenho em contribuir com o controle populacional dos animais de nossa cidade e com tantas outras causas importantes de nosso estado”, disse.



O Programa Castra + faz parte da Agenda Nacional de Proteção, Defesa, Bem- Estar e Direitos Animais e integra o Programa Nacional de Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos, sendo realizado com recursos do convênio 971658/2024 do Ministério do Meio Ambiente (MMA). Segundo Fernando Máximo, o programa visa promover a castração gratuita de cães e gatos em diversas cidades do estado. “Começamos esse trabalho em Candeias do Jamari, chegamos a Porto Velho, Ji-Paraná, Presidente Médici e estaremos também em Cacoal, onde temos importantes parceiros, como o deputado Cirone e a vereadora Nice Condaque”, informou.



O projeto prevê a realização de 9 mil castrações gratuitas em todo o estado, com foco em atender famílias de baixa renda.



Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar