Deputado Ribeiro do Sinpol debate melhorias salariais para a classe médica em Rondônia

O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (PRD) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa para debater sobre a melhoria salarial para médicos no estado. O parlamentar apontou que a ausência de um salário mais condizente tem sido um dos maiores entraves para a classe médica, comprometendo a atração de novos profissionais para o estado.



O parlamentar iniciou o discurso reafirmando o compromisso do governo de Rondônia, que trabalhou incansavelmente nos últimos e entregou à população de Guajará-Mirim, um hospital totalmente em pleno funcionamento, um fato histórico. Ribeiro mencionou que a população de Vilhena contará novamente com o amplo apoio do governo estadual, que volta a ser 100% administrado pela Sesau, atendendo a média e alta complexidade.



Ribeiro que é um reconhecido por sua atuação em prol dos servidores públicos, apontou que no ano passado (2024) iniciou o diálogo com a classe médica buscando melhorias salariais. O parlamentar afirmou que em 2022, o governo aplicou o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração (PCCR), mas que o salário inicial dos médicos impactou pouco mais de 6%, ao contrário de demais categorias que atingiram 100% dos vencimentos.



O estado forma uma quantidade significativa de novos médicos a cada ano, muitos optam por buscar oportunidades em outras regiões do país devido aos salários iniciais considerados baixos. A migração dos profissionais tem provocado um grande vazio no atendimento à população e sobrecarga para os médicos que permanecem no estado.



“O estado de Rondônia forma um número expressivo de profissionais da saúde, mas, com a remuneração inicial aquém das expectativas da categoria, muitos recém-formados preferem seguir para outras unidades da federação, onde encontram melhores condições salariais. Isso acaba prejudicando diretamente a população, que fica sem o atendimento médico necessário”, declarou Ribeiro, enfatizando a preocupação com a falta de profissionais.



Em conversas com representantes da classe médica, o deputado foi informado de que a defasagem salarial tem sido um fator decisivo para a escassez de médicos no estado. A baixa atratividade salarial dificulta a ampliação dos serviços de saúde e impede a vinda de novos profissionais, agravando ainda mais o cenário já crítico na área.



Em sua fala, Ribeiro reafirmou seu compromisso com a luta pela valorização dos médicos, destacando que continuará trabalhando com diálogo e buscando união entre os poderes para que a defasagem salarial seja superada. “Acredito que, com os ajustes necessários, Rondônia poderá se tornar um estado mais atraente para novos profissionais da saúde, e a população terá o atendimento que merece”, concluiu.



Texto: Anderson Nascimento | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO