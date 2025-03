Deputado Delegado Camargo destina R$ 350 mil para aquisição de van rodoviária para a saúde de Chupinguaia

O deputado estadual Delegado Camargo anunciou a destinação de R$ 350 mil em emenda parlamentar para o município de Chupinguaia, com o objetivo de viabilizar a aquisição de uma van rodoviária para o transporte de pacientes que necessitam de atendimento médico em outros municípios.



A solicitação foi feita pelo prefeito Dr. Wesley Araújo, que agradeceu ao deputado pelo apoio à saúde do município. “Essa van será fundamental para garantir mais conforto e segurança no transporte dos pacientes que precisam buscar tratamento fora do município. Agradeço ao deputado Delegado Camargo pelo compromisso com a saúde de Chupinguaia e por atender essa demanda tão importante para nossa população”, afirmou o prefeito.



"A saúde da população deve ser prioridade, e garantir um transporte adequado para pacientes em tratamento é essencial. Esse investimento reforça nosso compromisso com Chupinguaia e com a qualidade do atendimento oferecido aos cidadãos", destacou Delegado Camargo.



A iniciativa fortalece a infraestrutura da saúde no município, assegurando mais acessibilidade e dignidade aos pacientes que dependem do transporte para receber os cuidados necessários.





Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar