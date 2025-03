Emendas de Lebrão em parceria com Lebrinha garantem mais recursos para a saúde em Rondônia

Municípios como Alvorada D’Oeste, Nova Brasilândia e São Miguel serão beneficiados com recursos



O deputado federal Lebrão (União Brasil), com apoio da deputada estadual Gislaine Lebrinha (União Brasil), destinou emendas para reforçar o financiamento da saúde em Rondônia. Os recursos, provenientes do Custeio PAP, poderão ser utilizados para despesas essenciais nos municípios.



Os municípios beneficiados são Alvorada D’Oeste, Nova Brasilândia e São Miguel. Alvorada D’Oeste foi o município mais contemplado, recebendo duas emendas: uma no valor de R$ 476.996,00 e outra de R$ 567.449,00. Juntas, elas somam R$ 1.044.445,00, um valor significativo que permitirá fortalecer o atendimento à saúde e garantir melhores condições para a população.



Nova Brasilândia foi contemplada com R$ 1.117.551,00, enquanto São Miguel contará com R$ 300.000,00 para reforçar o atendimento à população.



Esse tipo de investimento é fundamental para reduzir a sobrecarga no sistema público, permitindo que os moradores tenham acesso a atendimentos mais rápidos e eficientes, além de garantir melhores condições de trabalho para os profissionais da saúde.



Além dos investimentos na área da saúde, São Miguel também foi contemplado com uma emenda no valor de R$ 150.000,00 para a aquisição de uma padaria destinada à Associação Unidos Resgatando Vidas. O recurso permitirá que a instituição amplie suas atividades, proporcionando mais oportunidades e apoio à comunidade.



A conquista dessas emendas foi resultado da articulação entre os parlamentares e o Governo do Estado, possibilitando mais investimentos no setor. A liberação desses recursos reforça o compromisso com a saúde da população e contribui para o desenvolvimento dos municípios.



Texto: Julia Cardoso | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar