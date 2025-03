Deputada Dra. Taíssa destaca mais de R$ 5 milhões investidos no setor agropecuário de Rondônia

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) já destinou R$ 5,7 milhões ao setor agropecuário de Rondônia. Os recursos fortalecem a agricultura familiar, a produção rural e as associações do setor. Para a deputada, esse investimento é fundamental para o desenvolvimento contínuo da economia do estado e para garantir o apoio necessário aos pequenos e médios produtores rondonienses.



Dra. Taíssa Sousa reforça a importância da agricultura para Rondônia, que, ao longo dos anos, se consolidou como uma das maiores potências do agronegócio brasileiro."A agricultura em Rondônia é a base econômica do nosso estado, gerando emprego, renda e desenvolvimento. Esses recursos são essenciais para garantir que o nosso povo continue crescendo com dignidade e tenha mais oportunidades de prosperar, afirmou a deputada.



Regiões beneficiadas com os investimentos



Os recursos destinados pela deputada já atenderam diversas regiões de Rondônia, contemplando associações, pequenos produtores rurais e prefeituras municipais. Entre as localidades beneficiadas, estão: Guajará-Mirim, Nova Mamoré, União Bandeirantes, Machadinho do Oeste, Campo Novo, Vale do Anari, Cabixi, Nova Dimensão. Os recursos foram destinados para a aquisição de equipamentos agrícolas, implementos, maquinários e infraestrutura de apoio à produção rural, fortalecendo a agricultura familiar e impulsionando o desenvolvimento do setor agropecuário.



Destaque Nacional e Regional



Rondônia é um dos maiores produtores de grãos do país, com destaque para a produção de soja e café, além de ser um dos principais produtores de gado e leite. A contribuição do setor agropecuário, especialmente da agricultura familiar, tem sido essencial para a economia de Rondônia, criando uma cadeia produtiva que gera emprego e renda tanto para o campo quanto para as áreas urbanas.



Ao longo de sua atuação na Assembleia Legislativa, Dra. Taíssa tem se empenhado em projetos que visam aumentar a competitividade e a sustentabilidade do setor agropecuário, com foco no fortalecimento da agricultura familiar e na geração de oportunidades para o crescimento econômico do estado.Os recursos destinados ao setor agropecuário são um reflexo do nosso compromisso em garantir a prosperidade de Rondônia. Não podemos deixar de investir na base da nossa economia. É o recurso do povo voltando para o povo, concluiu a deputada.



Com esses investimentos, Rondônia seguirá em um caminho de crescimento e modernização, com um setor agropecuário mais forte e capaz de gerar oportunidades para todos os rondonienses.





Texto: Rosa Rodrigues / Jornalista

Foto: Secom / ALE/RO