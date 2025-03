Laerte Gomes visita obras de recuperação de asfalto em ruas de Ji-Paraná

Na manhã desta quinta-feira (20), o vice-presidente da Assembleia Legislativa deputado Laerte Gomes (PSD), ao lado do prefeito Affonso Cândido (PL) e do diretor geral do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte (DET), Cel. Eder Fernandes, esteve em diversas ruas de Ji-Paraná que estão passando por serviços de recuperação do asfalto após as obras de instalação do esgotamento sanitário do município.



Posteriormente, o parlamentar, junto com o diretor do DER, se dirigiu à estrada 94, rodovia que receberá obras de tapa buraco após solicitação de sua autoria, junto ao governador Cel. Marcos Rocha.



“Também estivemos na RO-135, mais uma rodovia que receberá o tapa buraco a nosso pedido e, assim que diminuir a chuva, seguirá com as obras de recapeamento até o distrito de Nova Londrina e o micro revestimento até a BR-429”, destacou o deputado. Para finalizar as visitas, as autoridades foram enviadas para a RO-473, que liga os municípios de Alvorada do Oeste, Urupá e Teixeirópolis e BR-364.



"Uma equipe do DER também entrará nessa rodovia para realizar obras de recuperação a nosso pedido. Quero agradecer ao governador Cel Marcos Rocha que atendeu nossas comunicações e só Cel Eder, que nos acompanhou em todas as nossas visitas de hoje", concluiu Laerte Gomes.

Texto: Juliana Martins/Jornalista

Foto: Assessoria