Deputada Dra. Taíssa destina R$ 300 Mil para o esporte em Guajará-Mirim pela Associação Grande Família

A deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) destinou ao esporte de Guajará- Mirim, R$ 300 mil em emenda parlamentar para a Associação da Grande Família (ASFAGUAM). Este recurso será utilizado para a realização de campeonatos esportivos ao longo de todo o ano de 2025, abrangendo não apenas o município de Guajará-Mirim, mas também o Distrito do Iata, Distrito de Surpresa e as comunidades indígenas da região.



A emenda busca fortalecer as práticas esportivas locais, proporcionando aos atletas da região a oportunidade de competir e aprimorar suas habilidades. A medida também incentiva o lazer e promove a integração entre as comunidades, com especial atenção às populações mais vulneráveis. “Pelo segundo ano consecutivo, estou destinando recursos para o esporte da nossa região! Esse é um compromisso meu com todos os atletas de Guajará-Mirim, do Distrito do Iata e das comunidades indígenas, que merecem ter acesso a oportunidades que possam transformar suas vidas através do esporte”, declarou Dra. Taíssa.



Este novo aporte de R$ 300 mil reforça o trabalho que já vem sendo realizado. No ano passado, a deputada já havia destinado R$ 268 mil para a mesma finalidade, garantindo também a realização de competições e o fomento a iniciativas esportivas em toda a região. No ano passado, conseguimos proporcionar diversas oportunidades para nossos atletas, e agora, com essa nova emenda, seguimos fortalecendo o esporte e incentivando a participação de todos, afirmou Dra. Taíssa.



A deputada enfatizou que os recursos destinados ao esporte são, na verdade, recursos do povo, voltando para o povo. Ela lembrou que o esporte é uma ferramenta poderosa de transformação social e que, por meio do apoio à ASFAGUAM, está ajudando a garantir mais oportunidades para jovens e adultos da região.



Texto: Rosa Rodrigues / Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo / Assessoria Parlamentar