Projeto define regras para identificar e responsabilizar donos de canais sensacionalistas

O Projeto de Lei 4709/24 define regras para o funcionamento de canais com conteúdo sensacionalista, controverso ou exploratório em plataformas digitais. O objetivo é responsabilizar o proprietário do canal por eventuais abusos ou crimes praticados on-line. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

"Esses canais muitas vezes operam sem transparência, dificultando a identificação dos responsáveis e a responsabilização por práticas inadequadas", afirma o autor do projeto, deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB).

O que são

O texto define os chamados “canais dark” como aqueles que:

criam vídeos com temas sensacionalistas, como teorias da conspiração e crimes bárbaros;

usam títulos e fotos exagerados ou mentirosos para fazer as pessoas clicarem nos vídeos;

são remunerados por explorar tragédias, crimes ou eventos tristes;

produzem vídeos que podem assustar ou prejudicar crianças e adolescentes; e

operam de maneira pouco transparente, dificultando a identificação do responsável pelos vídeos.

Os canais que se enquadrem nessas características deverão obrigatoriamente informar em área de fácil acesso: nome completo, CPF ou CNPJ, endereço e e-mail do responsável.

Probições

Os “canais dark”, segundo o texto, ficam proibidos de:

espalhar mensagens que incentivem ódio, violência ou discriminação;

usar tragédias humanas de forma desrespeitosa;

divulgar fotos ou informações pessoais sem permissão, a menos que seja para um trabalho jornalístico correto;

fazer vídeos que usem o medo ou explorem as fraquezas de crianças e adolescentes;

espalhar notícias falsas ou informações tiradas do contexto que possam prejudicar a sociedade.

Quem descumprir as regras será punido com advertências, multas, suspensão ou bloqueio definitivo do canal, além das possíveis ações judiciais.

Obrigações

Já as plataformas ficam obrigadas a:

desenvolver sistemas para identificar e categorizar os "canais dark";

monitorar e limitar conteúdos que violem as regras estabelecidas; e

facilitar a denúncia de conteúdos proibidos.

Próximas etapas

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Cultura; de Comunicação e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.