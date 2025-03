Presidente Alex Redano solicita recuperação urgente de bueiros na RO-470

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia, deputado Alex Redano (Republicanos), indicou ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) a necessidade urgente de recuperação de bueiros na RO-470, no trecho que liga os municípios de Ouro Preto do Oeste e Vale do Paraíso.



De acordo com informações recebidas pelo parlamentar, dois bueiros localizados no quilômetro 15 e no quilômetro 23 da rodovia apresentam variações significativas, comprometendo a trafegabilidade, especialmente durante o período chuvoso. O problema tem causado transtornos à população e pode, em determinados momentos, impedir completamente a passagem de veículos.



"O tráfego nessa região é intenso, tanto para os moradores quanto para produtores rurais que dependem da via para o escoamento de sua produção. Precisamos de uma solução imediata para evitar riscos e garantir melhores condições de deslocamento para todos", destacou Alex Redano.



O parlamentar reforçou a necessidade de realização dos serviços de patrulhamento, encascalhamento e substituição dos bueiros danificados, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população que utiliza a rodovia diariamente. Além disso, a recuperação do trecho facilitará o transporte de mercadorias e contribuirá para o desenvolvimento econômico dos municípios afetados.



A solicitação já foi encaminhada ao governo estadual e ao DER, e o deputado seguirá acompanhando o andamento do pedido, buscando garantir uma resposta ágil para essa demanda essencial da população.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar