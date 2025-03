Presidente Alex Redano, cobra sinalização na RO-377 em São Francisco do Guaporé

O presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia deputado Alex Redano (Republicanos), apresentou uma indicação ao Poder Executivo e ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER) solicitando a instalação urgente de lombadas e sinalização na RO-377, na zona rural do município de São Francisco do Guaporé.



A demanda chegou ao conhecimento do parlamentar por meio do Ofício nº 27/2025/CMSFG, enviado pelo vereador Márcio da Agricultura. O documento alerta sobre dois pontos críticos da rodovia que necessitam de intervenção urgente para mitigar os riscos de acidentes.



Segundo relatos, são necessárias a instalação de duas lombadas com sinalização: uma em frente à Escola Pereira de Cáceres, na Linha-06, e outra próxima à máquina de café, na Linha-10. Esses pontos registram um grande fluxo de pessoas, incluindo alunos da unidade escolar, o que torna a medida essencial para garantir a segurança da população.



"A implementação de lombadas e a devida sinalização são fundamentais para reduzir os riscos de acidentes, principalmente devido ao excesso de velocidade dos condutores nesses trechos movimentados", destacou Alex Redano.



A indicação do parlamentar agora aguarda análise e providências por parte do Executivo Estadual e do DER. A expectativa é que as melhorias sejam implementadas o mais breve possível para garantir mais segurança aos moradores da região.



Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secm ALE/RO