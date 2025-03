Deputado Ezequiel Neiva destina R$ 1 milhão para reforma da Escola Cláudio Manoel da Costa, em Cacoal

class="text-sm text-neutral-600 dark:text-neutral-400">Prefeito Adailton Fúria conta com a parceria do deputado estadual Ezequiel Neiva (Foto: Nilson Nascimento)

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) anunciou a destinação de R$ 1 milhão para a reforma e ampliação da Escola Municipal de Tempo Integral Educação Infantil e Ensino Fundamental Cláudio Manoel da Costa, localizada em Cacoal. O valor, que já está em fase de licitação, será utilizado para a construção de novas salas de aula e manutenção da estrutura da escola, visando melhorar as condições de ensino para os alunos da região.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, destacou a importância da parceria com o deputado Ezequiel Neiva, especialmente no setor da educação. "O deputado tem se mostrado um grande aliado da nossa cidade, não apenas na área rural, mas também no fortalecimento da educação. Com esse investimento de mais de R$ 1 milhão, garantimos melhorias significativas na Escola Cláudio Manoel da Costa", afirmou o prefeito.

O deputado estadual Ezequiel Neiva expressou sua satisfação em contribuir para o desenvolvimento educacional de Cacoal. "Sou grato ao prefeito Adailton Fúria por confiar em nosso trabalho e abrir essa oportunidade de realizarmos nosso trabalho no município. Com esse apoio, conseguimos garantir recursos para atender as escolas rurais, que por muito tempo estavam desprestigiadas. Juntos, vamos promover uma verdadeira revolução na educação de Cacoal", destacou o parlamentar.

Ezequiel Neiva também fez questão de reforçar a importância da parceria com o governo estadual e o apoio do governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil). "Agradeço ao governador pela parceria e pelos investimentos contínuos em nossa educação. Com a união de esforços entre o município, o estado e os deputados, conseguimos fortalecer a estrutura das nossas escolas e proporcionar um ambiente de qualidade e bem-estar para a aprendizagem dos nossos alunos", concluiu o deputado.