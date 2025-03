Deputado Delegado Camargo realiza roda de conversa com mães e pais atípicos em Porto Velho

class="text-sm text-neutral-600 dark:text-neutral-400">Deputado Delegado Camargo falou da importância do diagnóstico

Na última quarta-feira (19), o deputado estadual Delegado Camargo promoveu uma roda de conversa com famílias atípicas em seu escritório parlamentar, em Porto Velho. O encontro teve como propósito proporcionar um espaço de acolhimento, troca de experiências e compartilhamento de informações que possam auxiliar pais e mães na jornada do cuidado com seus filhos.

Durante a reunião, os participantes puderam relatar desafios, trocar sugestões e apresentar demandas que contribuem para a construção de políticas públicas mais inclusivas. O deputado, que também é pai atípico, destacou a importância desse tipo de iniciativa, especialmente para famílias que recebem o diagnóstico recente das deficiências de seus filhos, reforçando que momentos como esse oferecem apoio, acolhimento e orientação.



"Esses encontros são essenciais para fortalecer laços, compartilhar conhecimento e garantir que nenhuma família passe por esse processo sozinha. Precisamos construir uma sociedade mais acessível e oferecer suporte efetivo a quem mais precisa", afirmou Delegado Camargo.

A iniciativa reflete o compromisso do parlamentar com a inclusão e a defesa dos direitos das pessoas com deficiência, reafirmando seu apoio às famílias atípicas de Porto Velho e de todo o estado.

Texto: Welik Soares

Foto: Assessoria Parlamentar