Deputado Delegado Camargo anuncia criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) anunciou a criação da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana na Assembleia Legislativa de Rondônia. A iniciativa tem como objetivo defender e fortalecer os princípios éticos, morais e doutrinários da Igreja Católica, promovendo ações que reflitam os ensinamentos cristãos na atuação parlamentar.

A frente parlamentar busca proporcionar um espaço de articulação e representação dentro do legislativo estadual, promovendo a valorização da vida, a proteção da família e a defesa da liberdade religiosa, permitindo que esses temas sejam debatidos com maior profundidade e compromisso no parlamento.

“A Igreja Católica tem um papel fundamental na formação moral e cultural da nossa sociedade, promovendo a dignidade humana, a justiça social e a solidariedade. A criação desta frente parlamentar reforça nosso compromisso em representar e defender esses valores na Assembleia Legislativa de Rondônia”, destacou Delegado Camargo, que assume a presidência da frente.

A frente parlamentar também promoverá encontros, missas e retiros espirituais, fortalecendo a espiritualidade e os laços comunitários.

Sendo suprapartidária e de interesse público, a frente parlamentar reforçará a participação democrática e a transparência das ações voltadas à comunidade católica, respeitando o pluralismo religioso e o direito à manifestação da fé.

Com essa iniciativa, o deputado reafirma seu compromisso com a promoção do bem comum e a valorização dos princípios cristãos na vida pública, garantindo que as pautas ligadas à fé católica tenham voz ativa dentro da Assembleia Legislativa de Rondônia.

Texto: Welik Soares

Foto: Rafael Oliveira/Secom/Alero