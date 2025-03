Deputado Jean Mendonça atende reivindicação de vereadores de Alto Alegre dos Parecis

O deputado Jean Mendonça assumiu o compromisso de liberar mais de R$ 500 mil para o município de Alto Alegre dos Parecis, atendendo a um pedido dos vereadores Ivanor Fernandes Pereira, conhecido por Goiano do Supermercado (PL), Adelson Rodrigues dos Santos, o popular Fatal da Saúde (PL), Professor Izaias Jovino (União Brasil) e Sidney Buguin (PSD). Os recursos serão destinados à aquisição de uma van para a prefeitura, mobiliário e ar condicionado para melhorar o atendimento aos idosos, além de combustível para o transporte de universitários e apoio à rádio comunitária.

De acordo com o deputado, Alto Alegre dos Parecis é um município de grande potencial, mas que ainda enfrenta necessidades em áreas distintas. “A comunidade tem se mobilizado para garantir melhores condições em áreas como transporte, infraestrutura e educação”, afirmou Jean Mendonça. Ele destacou ainda a união dos quatro vereadores, de partidos diferentes, em defesa dos interesses da população, exemplificando que as demandas da comunidade estão acima das questões partidárias.

O vereador Ivanor Fernandes Pereira, o popularGoiano do Supermercado agradeceu ao deputado pela receptividade às demandas apresentadas e ressaltou a importância dos recursos liberados. “O deputado Jean Mendonça é um parceiro que tem apoiado nosso município, e vamos fortalecer ainda mais essa parceria”, afirmou. Já o vereador Adelson Rodrigues dos Santos, o popular Fatal da Saúde lembrou que, além dos R$ 500 mil, o deputado já liberou mais de R$ 1,3 milhão para o município, destinados para áreas como saúde, agricultura e desenvolvimento local.

De acordo com o vereador Fatal da Saúde, entre os recursos já liberados, destaca-se o valor de R$ 414 mil, utilizados para a aquisição de três veículos: dois destinados à Secretaria Municipal de Saúde e um à Secretaria de Esporte. Além disso, R$ 350 mil foram investidos na Festa de Rodeio, com o objetivo de apoiar a cultura e fomentar a economia local.

O deputado também destinou R$ 410 mil para a recuperação das estradas do município, garantiu a entrega de 40 toneladas de calcário pela EMATER de Alto Alegre dos Parecis, além de liberar R$ 80 mil para a compra de uma plantadeira e uma carreta agrícola, visando fortalecer a secretaria municipal de agricultura. Jean Mendonça reforçou seu compromisso com o desenvolvimento do município, afirmando que continuará ouvindo as demandas das lideranças e trabalhando por melhorias reais. “Nosso objetivo é contribuir para o desenvolvimento de Alto Alegre dos Parecis, uma cidade de gente batalhadora e com um futuro promissor”, concluiu o deputado.

Carlos Henrique/Jornalista