Mauricio Neves é eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes

O deputado Mauricio Neves (PP-SP) foi eleito presidente da Comissão de Viação e Transportes da Câmara por 16 votos. Houve um voto em branco. Ele afirmou que o colegiado é vital para o desenvolvimento do Brasil e ressaltou o compromisso com as organizações da sociedade civil para promover debates na comissão.

“Eu me comprometo a ser uma pessoa sempre à disposição de todos vocês para poder sempre pregar o diálogo, o equilíbrio e a coerência", disse Neves em seu discurso de posse.

O novo presidente convocou reunião para a próxima quarta-feira (26), às 10h30.

Perfil

Mauricio Neves nasceu em 1979 e está em seu primeiro mandato como deputado federal.

Ele foi vice-líder do bloco União, PP, Federação PSDB-Cidadania, PDT, Avante, Solidariedade, PRD no ano passado até o início deste ano.

Ele é formado em administração de empresas pela Universidade São Marcos, de São Paulo.