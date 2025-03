Diego Andrade é eleito presidente da Comissão de Minas e Energia

O deputado Diego Andrade (PSD-MG) foi eleito nesta quarta-feira (19) presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Ele recebeu 26 votos. Não houve votos contrários ou abstenções. Andrade substitui o deputado Júnior Ferrari (PSD-PA) no cargo.

O novo presidente disse que vai dialogar com os demais membros da comissão na construção da pauta de votações. Entre os desafios, ele disse que uma das suas metas vai ser trabalhar pela conclusão de obras no setor energético e mineral. “A gente tem de começar as coisas e terminar”, disse. Andrade afirmou ainda que vai defender a indústria brasileira, como a siderúrgica, que enfrenta concorrência da China.

Os ocupantes dos demais cargos da Mesa da comissão (1ª, 2ª e 3ª vice-presidências) serão eleitos em outra reunião. O colegiado é formado por 48 deputados titulares e igual número de suplentes.

Quem é o novo presidente

O mineiro Diego Andrade nasceu em 1977 e está no quarto mandato de deputado federal. Formado em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), ele já ocupou a liderança do seu partido, além da liderança da Maioria na Câmara.

O que faz a comissão

A Comissão de Minas e Energia debate e vota propostas sobre políticas mineral e energética, regulação dos dois setores, fontes convencionais e alternativas de energia, e comercialização de recursos energéticos, entre outros assuntos da área. O colegiado foi criado, já com esse nome, em 1963.