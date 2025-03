Deputado Delegado Camargo cobra melhorias no fornecimento de energia em Terra Prometida, Ariquemes

O deputado estadual Delegado Camargo solicitou à Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Rondônia (AGERO) e à concessionária de energia elétrica Energisa a realização de reparos urgentes na rede elétrica do Assentamento Terra Prometida, no município de Ariquemes.



A solicitação atende a constantes reclamações dos moradores da região, que enfrentam sérios problemas devido à baixa fiação, quedas frequentes de energia e oscilações no fornecimento. Essas falhas comprometem não apenas a rotina da comunidade, mas também resultam em prejuízos financeiros, como a queima de aparelhos eletrônicos e eletrodomésticos.



Além dos danos materiais, os moradores muitas vezes precisam recorrer a ações judiciais para buscar reparação pelos prejuízos causados pela má qualidade do serviço prestado. O deputado destacou a necessidade urgente de intervenção por parte da concessionária e dos órgãos reguladores para garantir um fornecimento estável e seguro de energia.



“A energia elétrica é um serviço essencial e precisa ser oferecida com qualidade e segurança. Os moradores do Assentamento Terra Prometida não podem continuar sofrendo com quedas constantes e oscilações que impactam diretamente suas vidas. Estamos cobrando providências para que a concessionária tome as medidas necessárias e regularize a situação o quanto antes”, afirmou Delegado Camargo.



A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar em buscar soluções eficazes para garantir um fornecimento de energia confiável e de qualidade para os moradores de Ariquemes e de toda a região.



Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar