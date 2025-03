Deputada Cláudia de Jesus repassa emenda para agricultores familiares, Candeias do Jamari

A Associação de Produtores Rurais Nova Esperança de Candeias do Jamari recebeu o pagamento de R$ 176,300 mil. Recurso autorizado pela deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri). O dinheiro será utilizado na compra de um secador de café com elevador com capacidade de 1.5 mil litros, para fortalecimento da agricultura familiar.



"A maioria de nossas emendas são para o setor de agricultura familiar. São investimentos que estamos fazendo para evitar o êxodo rural e movimentar a economia dos trabalhadores no campo. As atividades rurais geram emprego, renda e levam alimentos saudáveis para nossas casas. Esse investimento para Candeias, vai agregar valor ao café local e estimular a produção", comentou a deputada.



A parlamentar atendeu a solicitação de lideranças locais como os senhores: Francisco Leonardo de Souza que é presidente da organização, Fernando Pessoa da Silva e Sandoval Cordeiro de Souza.



A Associação é localizada na estrada da linha 55B, gleba 4º Cachoeira, Projeto Florestal Alto Madeira. É uma entidade que promove o desenvolvimento sustentável dos agricultores na região. O equipamento agrícola que será adquirido vai beneficiar 75 associados. A aquisição do secador de café deve reduzir perdas do grão após a colheita, melhorando a qualidade do produto e a renda das famílias. Outros benefícios são a sustentabilidade econômica da comunidade, garantia da segurança alimentar, fortalece a agricultura familiar e impulsiona o setor.



O Termo de Fomento: N.805/2024/PGE-SEAGRI.

Conforme: 0025.004516/2024-21.



Texto: Francisco Costa | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar