Deputado Pedro Fernandes e vereador Alécio Fernandes entregam implementos agrícolas para fortalecer a produção rural em Cujubim

No último sábado, 15 de março de 2025, o deputado estadual Pedro Fernandes (PRD), em parceria com o vereador Alécio Fernandes, realizou a entrega de implementos agrícolas à Associação de Produtores Rurais da Comunidade Leste Mato Grosso (ASPRUC-LMT), em Cujubim. A ação, viabilizada por meio de emenda conjunta, representa um avanço significativo para os produtores locais, garantindo mais eficiência no campo, aumento da produtividade e fortalecimento da economia rural.



Os equipamentos entregues incluem pulverizadores agrícolas de 600 e 400 litros, guincho agrícola, concha para trator, broca perfuradora de solo e distribuidor de calcário. Esses implementos são essenciais para otimizar o manejo das lavouras, o transporte de insumos e a preparação do solo, proporcionando melhores condições de trabalho aos agricultores.



A cerimônia contou com a presença do presidente da ASPRUC-LMT, Edvaldo Pritski Gonçalves, do vice-presidente Toni Silva Santos, da vereadora Paula Rodrigues e do secretário de Agricultura Sérgio Bonasi. As lideranças destacaram o impacto positivo do investimento e a atuação do deputado Pedro Fernandes e do vereador Alécio Fernandes na defesa da agricultura em Cujubim.



“O pequeno e médio produtor movimentam a economia de Rondônia”, destaca Pedro Fernandes



Durante a entrega, o deputado reforçou a importância de investir no setor agrícola, lembrando que Rondônia não possui grandes indústrias, mas sua economia é impulsionada pelo trabalho dos pequenos e médios produtores rurais.



“Nosso estado se desenvolve com a força do setor produtivo. Quem sustenta e movimenta nossa economia são os produtores rurais, que trabalham com dedicação todos os dias, produzindo alimentos, gerando empregos e garantindo o crescimento das nossas cidades. Investir na agricultura é investir no futuro do nosso estado”, afirmou o deputado.



Pedro Fernandes reafirmou seu compromisso em buscar mais investimentos para a agricultura familiar, garantindo que os agricultores tenham melhores equipamentos, acesso a novas tecnologias e mais estrutura para expandir sua produção.



Lideranças de Cujubim destacam trabalho de Pedro Fernandes



O presidente da ASPRUC-LMT, Edvaldo Pritski Gonçalves, ressaltou a importância do deputado Pedro Fernandes para o desenvolvimento da cidade. “Cujubim precisa de representantes que conhecem a realidade do campo e tenham compromisso com o desenvolvimento da nossa cidade. O deputado Pedro Fernandes é um desses nomes que fazem a diferença. Ele não apenas destinou essa emenda, mas tem sido uma voz ativa em defesa da nossa agricultura e do setor produtivo”, afirmou.



O vice-presidente da associação, Toni Silva Santos, destacou que o investimento representa um reforço essencial para quem trabalha no campo. “É gratificante ver que temos um deputado que não apenas fala, mas age. Esses implementos vão facilitar a vida dos agricultores, tornando o trabalho mais eficiente. A parceria entre o deputado Pedro Fernandes e o vereador Alécio Fernandes mostra que juntos podemos avançar muito mais”, disse.



A vereadora Paula Rodrigues também enalteceu o trabalho do parlamentar. “Como vereadora, acompanho de perto a atuação do deputado Pedro Fernandes, e posso dizer que Cujubim tem um grande parceiro na Assembleia Legislativa. Essa entrega fortalece a agricultura e traz esperança para nossos produtores”, declarou.



O secretário de Agricultura, Sérgio Bonasi, enfatizou que o apoio ao setor agrícola é essencial para o desenvolvimento da cidade. “O setor agrícola é a base da economia do nosso município, e sem investimentos, os produtores ficam em desvantagem. O trabalho do deputado Pedro Fernandes tem sido essencial para mudar essa realidade. Essa entrega de implementos é uma prova do seu compromisso com Cujubim e o Vale do Jamari”, pontuou.



A entrega dos equipamentos reafirma o compromisso de Pedro Fernandes com o fortalecimento da agricultura familiar, garantindo que Cujubim continue avançando e criando oportunidades para seus produtores rurais.



Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar